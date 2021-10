Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park từ an tâm đến... bối rối

Càng là vấn đề đối với thuyền trưởng người Hàn Quốc, bởi việc sử dụng thủ môn gần như không thể thử ở các trận đấu chính thức, hay luân phiên ra sân giống các vị trí phía trên.

Nhìn phía trước HLV Park Hang Seo còn tới hơn 1 tháng khi các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 trở lại và sau đó ít ngày với AFF Cup nhằm chọn lựa, hay tạo cơ hội cho các thủ thành thể hiện được khả năng... Tuy nhiên, rõ ràng quỹ thời gian như vậy là không dễ khi bản thân ông thầy người Hàn Quốc đang ở thế bị động.

Không tìm được người gác đền tin tưởng nhất, thật khó cho tuyển Việt Nam trong chặng đường phía trước, nhất là ở AFF Cup 2020– giải đấu lăn bóng với mật độ dày đặc vào cuối năm 2021.

Video Oman 3-1 Việt Nam (Nguồn: FPT Play)

Xuân Mơ