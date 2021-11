Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park thong dong chuyện hợp đồng...

Điều mà HLV Park Hang Seo lấn cấn vẫn ở chuyện năng lực của U23 Việt Nam không quá tốt, vì vậy nếu phải gánh nhiều nhiệm vụ, mục tiêu cao tại SEA Games, VCK U23 châu Á vào năm tới thực sự là... khó nhằn.

Thế nên, khả năng cao phía chiến lược gia người Hàn Quốc rất muốn hạ chỉ tiêu nhằm đảm bảo sự thành công tối đa ở thì tương lai, thay vì tiếp tục phải giành HCV SEA Games hay tiến xa tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan vào năm sau trong khi lương thưởng chưa chắc đã tăng.

Nắm trong tay quyền tự quyết về tương lai, nên rất dễ hiểu vì sao HLV Park Hang Seo thong thả. Còn VFF thật sự khó mà ung dung nếu nghĩ đến viễn cảnh chiến lược gia người Hàn Quốc “lật kèo” phút chót.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ