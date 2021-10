Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park phải trông chờ vào U23 Việt Nam

Tất nhiên đây mới là dự tính của thuyền trưởng người Hàn Quốc, còn trở thành hiện thực thì phải chờ vào U23 Việt Nam trong các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á tới.

Có nghĩa, những người đã được nhắm đến từ U23 Việt Nam nhằm điền vào danh sách bổ sung cho tuyển Việt Nam cần phải thể hiện tốt nhất trong khả năng của mình mới hy vọng khiến thầy Park xiêu lòng.

HLV Park Hang Seo phải thay đổi, bớt bảo thủ đang là yêu cầu thực sự cấp bách. Vì vậy bổ sung nhân sự từ U23 Việt Nam với suy nghĩ “đối phó” với dư luận có lẽ rất khó cho thuyền trưởng người Hàn Quốc, lẫn tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Vậy nên dù gặp đối thủ được coi dưới tầm nhưng U23 Việt Nam vẫn phải nỗ lực gấp đôi mới có thể giúp HLV Park Hang Seo giải toả áp lực. Và điều đó thành hay không thì chờ vào trận đấu đầu tiên diễn ra vào chiều 27/10 tới với cuộc đối đầu trước Đài Loan (Trung Quốc).

Your browser does not support the video tag.

Mai Anh