Tuyển Việt Nam: Khi thầy Park cần áp lực để... 'làm phép'

Cứ nhìn vào những gì mà bóng đá Việt Nam tạo điều kiện làm việc, hỗ trợ tối đa cho HLV Park Hang Seo để cùng các đội tuyển gặt kết quả tốt nhất, nên áp lực càng bình thường hơn bao giờ hết.

Bởi chẳng có ông thầy ngoại nào được quyền lựa chọn trợ lý hay mang cả dàn cộng sự đồng hương đến làm việc trong lịch sử bóng đá Việt Nam chứ chưa nói thời gian gần đây như HLV Park Hang Seo là thấy.

Thế nên, nói ông thầy người Hàn Quốc vất vả hay đang chịu nhiều áp lực vì những đòi hỏi từ người hâm mộ, giới chuyên môn dường như hơi quá... Có khi, thuyền trưởng tuyển Việt Nam còn thích điều này vì chỉ áp lực mới là tiền đề cho những thành công cao hơn phía trước, chứ loanh quanh với vài mục tiêu nho nhỏ cần gì đến tài của thầy Park.

Xuân Mơ