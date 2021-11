Tuyển Việt Nam: Khi bài học ra 'biển lớn' vẫn còn chưa thông...

Cơ hội cho các nhân tố mới là rất nhỏ, với chỉ trường hợp của Thanh Bình, Tấn Tài hoặc Minh Vương do vậy mục tiêu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ ở tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam hiệu quả không cao như mong đợi.

Tin dùng những trụ cột, tốt nhất... là bình thường, nhưng sẽ chỉ hợp lý khi HLV Park Hang Seo không đặt mục tiêu cọ xát, hay tính đường xa cho các giải đấu sau này.

Còn khi đã tính chuyện nâng chất cho tuyển Việt Nam nhằm hướng đến World Cup 2026 hoặc thêm kinh nghiệm để U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games vào năm sau thì rõ ràng rất khác.

Vậy nên, nhìn vào những gì đã diễn ra, nói tuyển Việt Nam học được nhiều sàng khôn xem ra không đúng nên phần nào thấy bất an cho thầy Park sau này.

Xuân Mơ