Tuyển Việt Nam: Hùng Dũng quan trọng, nhưng vắng ai đáng lo nhất

Điểm trung bình về chuyên môn của Hoàng Đức trong 7 trận gần nhất tại vòng loại World Cup luôn đứng đầu tuyển Việt Nam khi thể hiện được cả khả năng hỗ trợ phòng ngự hay tấn công, chưa kể luôn nguy hiểm với các pha dứt điểm từ xa.

Màn trình diễn của Hoàng Đức như thế, nên không ngạc nhiên tiền vệ này được coi đáng xem nhất bên phía tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 thay vì gọi tên Công Phượng, Quang Hải.

Vậy nên mới nói Hùng Dũng vắng mặt thì tiếc, nhưng lại không lo vì Hoàng Đức mới người mà HLV Park Hang Seo sợ điều xui rủi ấy nhất ở AFF Cup sắp tới.

Your browser does not support the video tag.

Mai Anh