Tuyển Việt Nam: Hãy thực tế với AFF Cup, đừng để ngã đau

Nhắc đến đối thủ này cũng cần nhớ rằng bóng đá Thái Lan từng có giai đoạn thống trị một cách thực sự ở khu vực với cả chục tấm HCV SEA Games, vài lần vô địch AFF Cup liên tiếp và đã muốn bay ra khỏi ao làng, nhưng kết quả thế nào chắc không cần nhắc lại.

Cần biết, mục tiêu vươn khỏi khu vực Đông Nam Á của Thái Lan bắt nguồn từ năm 1998 khi quốc gia này tổ chức Asiad và vào đến bán kết với lứa cầu thủ tài năng như Kiatisuk, nhưng sau nhiều năm làm bóng đá chuyên nghiệp thực sự đến giờ vẫn chưa thoát ra “ao làng” .

Vậy nên, bóng đá Việt Nam với nền tảng giải VĐQG nửa chuyên, nửa nghiệp dư cùng sự khởi sắc quá ngắn ngủi, thậm chí được coi chưa bền vững muốn hướng đến các giải châu lục, thế giới vào lúc này có lẽ hơi... vội.

Tóm lại, mục tiêu vươn ra thế giới, châu lục không sai, nhưng thực tế vẫn phải chăm cái gốc với sự ổn định, vượt trội trong các giải khu vực bền vững xong hãy tính chuyện ra biển lớn.

Mai Anh