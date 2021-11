Tuyển Việt Nam: Gọi Hùng Dũng bất thành, thầy Park có bị oan?

HLV Park Hang Seo cần Hùng Dũng hơn bao giờ hết, bởi tới đây tuyển Việt Nam sẽ trải qua một chặng đường vô cùng gian nan với hàng loạt giải, trận đấu quan trọng từ vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup...

Chỉ là HLV Park Hang Seo đã đi hơi vội trong thời điểm mà uy tín có phần đi xuống sau những thất bại của tuyển Việt Nam, hay màn thể hiện ít thuyết phục từ U23 Việt Nam để phải nhận điều tiếng về mình như đang thấy.

Nhưng lùm xùm nào rồi cũng phải kết thúc, nên giờ là lúc HLV Park Hang Seo gạt đi tất cả để cùng tuyển Việt Nam hướng đến các trận đấu thành công tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ