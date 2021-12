Tuyển Việt Nam: Điều thầy Park để lỡ ở trận ra quân AFF Cup

Nhưng rốt cuộc HLV Park Hang Seo không làm như thế, vẫn giữ nguyên sự thận trọng và dùng toàn bộ các cầu thủ đã trải qua chặng đường dài ở vòng loại World Cup 2022 nên giới chuyên môn cảm thấy vô cùng tiếc.

Cần nhắc lại rằng, suốt 4 năm qua chính thuyền trưởng người Hàn Quốc liên tục than phiền, chỉ trích các CLB, đội bóng trong nước “bỏ rơi” các cầu thủ trẻ làm ông vất vả trong tất cả những lần tuyển Việt Nam hay U23 tập trung.

Nhưng nhìn lại những gì đã trải qua, hay mới nhất với danh sách trận đầu AFF Cup 2020 có vẻ như HLV Park Hang Seo cũng chẳng khác là bao. Rốt cuộc vẫn toan tính và chắc ăn nhất có thể, dù Lào năng lực chỉ tương đương một đội bóng trung bình khá ở giải hạng Nhất Việt Nam.

Tiếc vì chiến lược gia người Hàn Quốc lỡ cơ hội rèn quân, dưỡng sức các trụ cột cho những trận quan trọng. Tiếc khi người ta từng tin HLV Park Hang sẽ thay đổi sau những phản pháo mình không bảo thủ trước đó...

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ