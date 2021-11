Tuyển Việt Nam: Đến lúc làm chủ cuộc chơi AFF Cup

Sự trở lại của Hùng Dũng càng khiến tuyển Việt Nam thêm hoàn hảo, nhiều sự lựa chọn hơn giúp HLV Park Hang Seo cho đội nhà chơi tấn công, thay vì đá rình rập chờ cơ hội như trước đây.

Càng có lý do cho HLV Park Hang Seo thử với một sơ đồ tấn công khi hai biên của tuyển Việt Nam lúc này ít chất lượng hơn thời điểm còn Trọng Hoàng, Văn Hậu nên khả năng chuyển sang chơi 4 hậu vệ thay vì 3 như trước là không phải nhỏ.

Chưa biết chiến lược gia người Hàn Quốc tính như thế nào, nhưng nếu Hùng Dũng đủ khả năng ra sân (cùng Tuấn Anh) thì bệ phóng sẽ nằm ở đây. Chính vì vậy HLV Park Hang Seo chắc chắn không dễ bỏ qua cơ hội cho tuyển Việt Nam đá tấn công đâu.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ