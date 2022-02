Tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc: Đầu năm, thầy Park dùng chữ Nhẫn

Đánh giá thực lực đối thủ một cách chính xác như thế giúp tuyển Việt Nam vào trận với sự thận trọng cao nhất để nắn nót hơn trong từng pha dứt điểm, hay các đường chuyền.

Chơi nhẫn nại chờ đợi cơ hội thực ra cũng là bài tủ của tuyển Việt Nam, thế thì không cần thiết HLV Park Hang Seo phải quá sốt ruột với mục tiêu chiến thắng như tuyên bố.

Tôn trọng đối thủ, chờ thời cơ, tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo sẽ mang niềm vui tới cho người hâm mộ. Còn tất tay hay thiếu nhẫn nại thì có thể lại dễ đi vào con đường trước đây. Phải Nhẫn thôi, thầy Park.

Xuân Mơ

