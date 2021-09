Tuyển Việt Nam đấu Saudi Arabia: Hé lộ mục tiêu của thầy Park

Mục tiêu này vô cùng quan trọng, bởi dù trước ngày sang Saudi Arabia đã gọi thêm Xuân Nam, Văn Kiên, Trọng Đại hay mới nhất là Đình Kha thì khả năng HLV Park Hang Seo thay đổi hay bổ sung danh sách cho trận gặp Australia rất thấp.

Chắc chắn như thế khi kết thúc trận đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam chỉ có vài ngày di chuyển, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Australia thì quá khó cho nhóm bổ sung vào phút 90 có cơ hội ra sân tại Mỹ Đình.

Những mục tiêu của HLV Park Hang Seo đặt ra về cơ bản không khó, nếu tuyển Việt Nam thong thả nhập cuộc hơn là nặng nề thắng thua trước “ngáo ộp” Saudi Arabia, còn ngược lại xem chừng chẳng đơn giản.

Mai Anh