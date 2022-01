Tuyển Việt Nam: Đấu 'ông lớn', đừng quên bài học... ao làng

Chính bởi thế, ông Park có lẽ phải chuyển đổi mục tiêu thành tích sang chuyện làm thế nào tăng chất hay chí ít thổi vào cho tuyển Việt Nam một luồng gió mới về tinh thần, sau những thất bại đã qua.

Và muốn thế xem ra HLV Park Hang Seo cần tạo cơ hội cho những cái tên ít được ra sân trước đây thử lửa, thay vì tiếp tục sử dụng quá nhiều nhóm cầu thủ quen thuộc như đã từng thấy tại AFF Cup 2020.

Thực tế dù cố gắng mấy thì áp lực thành tích vẫn đang đè lên vai nhóm cựu binh nên thật khó tìm lại phong độ trong thời gian ngắn ngủi vừa được xả trại, trong khi những cái tên mới vẫn rất khát khao ra sân thể hiện mình.

Khi luồng gió, động lực từ việc sử dụng những cầu thủ mới, hoặc ít được sử dụng trước đây được tạo ra biết đâu tuyển Việt Nam lại có thể gây bất ngờ thì sao...

Video tuyển Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ