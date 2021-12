Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Điều băn khoăn cuối của thầy Park

Màn trình diễn ở trận ra quân trước tuyển Lào có lẽ chưa đủ giúp Nguyên Mạnh chiếm trọn niềm tin với HLV Park Hang Seo trong bối cảnh chính bản thân thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng vẫn loay hoay với sự lựa chọn của mình.

Chọn Nguyên Mạnh hay Tấn Trường rõ ràng đang là vấn đề lớn đối với thuyền trưởng tuyển Việt Nam, và nếu sai mọi thứ sẽ đi rất xa. Nó có thể ảnh hưởng đến mục tiêu giành 3 điểm trước Malaysia đổ sông, đổ bể.

HLV Park Hang Seo bảo thủ ở nhiều điều, nhưng với những người gác đền lại không làm như thế khi dùng tới 4 thủ thành trong 7-8 trận vừa qua. Chính vì vậy, vị trí thủ môn lúc này rất có thể là điểm yếu chí mạng của tuyển Việt Nam trên con đường bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.

Thế mới nói, HLV Park Hang Seo chuẩn bị đánh bại Malaysia, nhưng còn lấn cấn một điều với các thủ môn là vì vậy.

Xuân Mơ