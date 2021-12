Tuyển Việt Nam 'dạo chơi' trước trận gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam mừng sinh nhật thủ môn Nguyên Mạnh

Trong bữa ăn trưa nay (20/12), tuyển Việt Nam tổ chức sinh nhật tuổi 30 cho thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Dù Nguyên Mạnh đã rất cẩn thận đề phòng nhưng anh vẫn bị HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh đẩy học trò chạm mặt vào bánh, khiến cả đội có trận cười rất sảng khoái.

Video thủ môn Nguyên Mạnh bị úp bánh sinh nhật:

Your browser does not support the video tag.

S.N