Tuyển Việt Nam: Danh sách đấu Saudi Arabia và cái khó của thầy Park

Không còn nhiều lựa chọn, nên chẳng có gì ngạc nhiên với việc 4 tân binh được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách cuối cùng. Tất nhiên, nói gì thì nói màn thể hiện của nhóm cầu thủ này, đặc biệt là Tuấn Hải thực tế rất xứng đáng có tên.

Và nếu như còn thời gian, thậm chí những cầu thủ được bổ sung vào phút chót như Xuân Nam, Văn Kiên hay Trọng Đại hoàn toàn có cơ hội giành 1 tấm vé tham dự trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 như các tân binh khác.

Rõ ràng trong một tình thế quá khó khăn, thầy Park cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn nên danh sách tuyển Việt Nam bỗng khác hay có cảm giác mới đến như thế.

Và biết đâu, những sự lựa chọn tình thế này lại toả sáng giúp thuyền trưởng người Hàn Quốc một lần nữa lại mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ