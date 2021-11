Tuyển Việt Nam: Công Phượng sẵn sàng, thầy Park sao còn lấn cấn

Điều này xảy ra trong trận gặp Oman, khi thời gian đến phút 89 thuyền trưởng tuyển Việt Nam rút Công Phượng ra sân và tung Văn Đức vào thay một cách khó tin, dù thực tế chẳng phải thiếu người trên hàng công.

Ấn tượng hay nói cách khác sự ưu ái dành cho Văn Đức từ HLV Park Hang Seo quá lớn nên màn thể hiện vừa qua của Công Phượng chưa chắc đã đủ làm xiêu lòng thuyền trưởng người Hàn Quốc như nhiều người nghĩ.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi trừ khi HLV Park Hang Seo nghĩ khác, còn bằng không xem ra quãng thời gian tới CP10 phải nỗ lực vượt trội mới có thể tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, AFF Cup... sắp tới là cái chắc.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ