Tuyển Việt Nam: Công Phượng nổ súng, thầy Park chưa hết đau đầu

Nhưng nếu không dùng Văn Toàn hay Công Phượng cũng đối mặt với chỉ trích khác, trong trường hợp cả hai duy trì được phong độ cao như từng thể hiện ở trận giao hữu gần nhất.

Chẳng những vậy, sự trở lại của Công Phượng, Văn Toàn cũng buộc HLV Park Hang Seo tính lại các vị trí được coi bệ phóng cho hàng công làm sao chắc chắn hơn khi bộ đôi nhà bầu Đức có xu hướng tiến lên thay vì quay về hỗ trợ phòng ngự từ xa giống Hoàng Đức, Quang Hải...

Nhưng dù sao, Công Phượng, Văn Toàn cùng tìm lại được cảm giác ghi bàn cũng làm HLV Park Hang Seo nhẹ nhõm, dễ tính toán hơn cho đội nhà, còn những khó khăn khác thì cứ... từ từ cũng xong.

Xuân Mơ