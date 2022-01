Tuyển Việt Nam chia tay Phi Sơn vì chấn thương không ngờ

Phi Sơn cùng Ngân Văn Đại là hai cầu thủ được HLV Park Hang Seo bổ sung lên đội tuyển nhưng không kịp làm thủ tục nhập cảnh trong chuyến làm khách ở Australia. Tiền vệ người Nghệ An rất quyết tâm trong lần đầu tiên được khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park, nhưng rất không may đã gặp chấn thương.

Ngoài Phi Sơn, HLV Park cũng không thể sử dụng Quế Ngọc Hải do mắc Covid-19. Ông Park vừa triệu tập gấp trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh lên đội tuyển. Bên cạnh đó, Phan Văn Đức vẫn có thể thi đấu chứ không bị treo giò như một số thông tin.

S.N