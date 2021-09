Tuyển Việt Nam: Cần lắm sự quyết đoán của thầy Park

Đối thủ là U23 Việt Nam có thể là chưa xứng tầm với tuyển Việt Nam, nhưng ở thời điểm khó khăn trong việc sắp xếp được đối thủ đá tập như hiện tại dù sao cũng còn hơn là không.

Từ những trận đấu như thế ít nhiều cũng sẽ mang đến cho các tân binh từ U23 Việt Nam điều chuyển lên, hay những người được bổ sung sau này sớm hoà nhập được với nhóm cũ để tính toán về chuyên môn của thầy Park sớm hoàn thiện.

HLV Park Hang Seo từng đề nghị tăng cường cho cầu thủ trẻ vào sân ở CLB tại V-League để nâng chất nhưng bất thành, thì giờ cũng là thực hiện chỉ khác là tại tuyển Việt Nam mà thôi.

Hy vọng sau những sự thay đổi này tuyển Việt Nam sẽ đủ mạnh để chinh phục được cả vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup, và gần nhất là đánh bại Trung Quốc ở cuộc đối đầu diễn ra vào ngày 7/10 tới.

