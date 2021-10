Tuyển Việt Nam: Cần cú hích mạnh từ HLV Park Hang Seo

An toàn ở đây là chuyện kể cả khi phong độ hay thể lực đi xuống thì nhiều cầu thủ vẫn chắc suất trong đội hình xuất phát, hoặc nằm ở danh sách... chia thưởng. Có nghĩa ít vấp phải sự cạnh tranh vị trí nên mọi thứ bỗng quá dễ dàng dẫn đến sự quyết tâm giảm đi chẳng ít.

Tâm lý kiểu gì cũng được sử dụng, hoặc có cố gắng thì vẫn chỉ là phương án 2 rõ ràng mang đến cho tuyển Việt Nam những nguy cơ khó lường, hay chính xác hơn không dễ bộc lộ ngay trong một chặng đường ngắn hay giải đấu ít ngày.

Vậy nên giờ là lúc HLV Park Hang Seo phải tạo ra một cú hích mới cho đội nhà không chỉ đảm bảo kéo các học trò trở lại mà còn giúp tuyển Việt Nam ổn định hơn ở thì tương lai.

Cách duy nhất để làm mới tuyển Việt Nam mà thuyền trưởng người Hàn Quốc phải làm không gì khác vẫn là sử dụng nhân sự sao cho hợp lý hơn thay vì đóng khung như trước đây.

Your browser does not support the video tag.

Xuân Mơ