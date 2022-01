Tuyển Việt Nam: Ba bài toán cần lắm tài thầy Park

Những con người cũ nhưng chưa đạt đến độ xuất sắc, hay tạo được đột biến giống Văn Hậu, Trọng Hoàng... khiến tuyển Việt Nam luôn khó khăn trong những mảng miếng tấn công quen thuộc Vì vậy đội bóng của thầy Park thường phải dựa vào các cá nhân như Hoàng Đức, Quang Hải... mới có thể gây khó cho đối thủ.

Thế nên, muốn nguy hiểm hơn xem ra HLV Park Hang Seo cần cải thiện lối chơi, cũng như xây dựng thêm con người nhằm tạo ra nhiều mảng miếng đa dạng, biến hoá hơn mới có thể thành công. Mục tiêu ấy không chỉ cho vòng loại World Cup 2022 mà còn ở tương lai xa hơn nữa.

Tất nhiên, trong hơn 10 ngày tập trung là quỹ thời gian quá ít ỏi, rất khó giúp thuyền trưởng người Hàn Quốc giải quyết được ngay vấn đề mà mình đối mặt. Nhưng chắc chắn HLV Park Hang Seo phải bắt đầu ngay nếu rất lo cho tuyển Việt Nam.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Nhật Bản:

Xuân Mơ