Tuyển Việt Nam: Ai gỡ rối cho thầy Park giữa... ngã ba

Vậy nên xem ra để giải quyết vấn đề mong mỏi bấy lâu nay là một sự thay đổi lớn đối với tuyển Việt Nam về mặt nhân sự, có lẽ người hâm mộ cần giảm bớt sự kỳ vọng vào đội nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hoặc ít nhất ở các trận đấu tới.

Không chỉ cần người hâm mộ giảm áp lực cho HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam, VFF xem ra cũng cần có động thái để cởi bỏ điều này bằng cách đàm phán, và tái ký hợp đồng sớm đối với thuyền trưởng người Hàn Quốc.

Tái ký sớm để ông thầy người Hàn Quốc không lăn tăn với tương lai, còn không như đã nói HLV Park Hang Seo cần thành tích để mang ra đàm phán với đội bóng khác khi hợp đồng với VFF đáo hạn vào cuối tháng 1/2021 tới.

Xuân Mơ