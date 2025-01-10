Tuyển tập ‘Truyện ngắn đặc sắc 2025’ – Thấm màu đất nước, nặng tình quê hương

Ông Nguyễn Anh Dũng – nhà sáng lập SBOOKS cho biết đây là dự án quan trọng hằng năm, không chỉ đánh dấu một năm trưởng thành mà còn là sự khẳng định đã, đang và sẽ luôn đi theo đúng mục tiêu “Lan tỏa trí tuệ”, luôn đau đáu hướng về những tác phẩm văn học Việt Nam, để những tác giả xuất sắc được độc giả biết đến nhiều hơn.

Kỷ niệm 8 năm thành lập, ông Nguyễn Anh Dũng chia sẻ: “Giống như những con tàu đang băng băng ngoài kia, không có con tàu nào chỉ đi một quãng đường thẳng, ít thì một, hai khúc cua, nhiều thì lúc rẽ ngang khúc khuỷu, lúc xuống lên gập ghềnh. SBOOKS cũng thế, là một doanh nghiệp trẻ, có những lúc đi giữa đường thênh thang rực rỡ, khi lại phải chống chọi với những khó khăn. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên đi ánh sáng trong lòng từ thuở ban đầu, càng không quên đi những cam kết ở năm 2024. Kỷ niệm 7 năm thành lập và ở tuổi lên 8, chúng tôi đã có thể tự tin và tự hào vì những cống hiến đối với văn hóa - văn học nước nhà và cộng đồng xã hội”.

Kể từ tháng 10/2024 đến nay, SBOOKS chậm lại trên thị trường chung của ngành xuất bản nhưng lại bứt phá trong việc tổ chức và hợp tác xuất bản những đầu sách có giá trị cao, tập trung lan tỏa những cuốn sách văn học - lịch sử - văn hóa Việt Nam: Tiêu Sơn tráng sĩ, Hoàng Lê nhất thống chí, Hiền tài thay đổi quốc gia, Vua Tây chúa Nguyễn, Trong rừng nho,... SBOOKS tiếp tục được đồng hành cùng NXB Chính trị quốc gia Sự thật để phát hành cuốn sách “Tấm lòng với đất nước” của Madame Bình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 3000 bản in tác phẩm này đến tay bạn đọc.

Một trong những hoạt động nổi bật nhất của SBOOKS trong 01 năm qua phải kể đến Chương trình “Sách trao em”, kết hợp cùng Sách nói BOOKAS. Từ tháng 7/2025, chương trình “Sách trao em” đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, nhận về hàng trăm lượt truy cập, quyên góp hiện vật và tài chính. “Sách Trao Em” được tổ chức như một hành trình liên tục: tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại, và trao tận tay các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hay những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ. Với triết lý “Sách có thể cũ – nhưng tri thức thì không bao giờ cũ”, chương trình hướng đến việc biến từng cuốn sách cũ thành một cánh cửa mới, mở ra thế giới cho những đứa trẻ chưa từng có cơ hội tiếp cận kiến thức đầy đủ.