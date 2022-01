Tuyển tập những lời chúc Tết hay, độc, lạ cho bé yêu lan tỏa niềm vui năm mới đến mọi người

Năm mới bé chúc Cả nhà sung túc Vạn sự an khang Phúc tràn lộc sang Mọi ngày may mắn

Năm hết Tết đến Bé kính chúc ông bà Sức khỏe, an khang Cả năm vạn an Phát tài phát lộc

Năm cũ vừa qua Bước sang năm mới Hôm nay con tới Kính chúc ông bà Trẻ mãi không già Yêu thương thuận hòa Cửa nhà sung túc Hạnh phúc an khang Ơn trên thương ban Suốt năm may mắn.

Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu.

Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu.

Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc.

Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang.

Chúc chị chúc anh một năm an lành.

Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn.

***

***

Năm mới con chúc

Ba luôn hoan hỉ

Sức khỏe bền bỉ

Công danh hết ý

Tiền vào bạc tỉ

Tiền ra ri rỉ

Như giọt cà phê.

***

Tết đến Tết đến

Hoa mai vàng nở

Xinh như bé thơ

Xuân về tươi ngõ

Rộn rã bé chờ

Kính chúc kính chúc

Ông bà vạn thọ

Cả năm an khang

Phát tài phát lộc

***

Tết đến xuân sang

Bé kính chúc ông bà

Cả năm an khang

Cả năm thịnh vượng

Sức khỏe dồi dào

Tuôn trào vui vẻ

365 ngày thật khỏe

Lộc phước đầy nhà

Sống lâu sống thọ.

****



***

Ông khỏe, bà vui năm hòa thuận.

Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài.

An nhàn, tự tại bên con cháu.

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

***

Chúc ông chúc bà

Chúc mẹ chúc cha

Chúc cô chúc cậu

Chúc chú chúc dì

Chúc anh chúc chị

Chúc luôn các em

Chúc cả các cháu

Dồi dào sức khỏe

Có nhiều niềm vui

Tiền xu nặng túi

Tiền giấy đầy bao

Đi ăn được khao

Về nhà người rước

Tiền vô như nước

Tình vào đầy tim

Chăn ấm nệm êm

Sung sướng ban đêm

Hạnh phúc ban ngày

Luôn luôn gặp may

Suốt năm con hổ!

Theo V.K - Vietnamnet