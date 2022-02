Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 1 tỷ trước trận quyết đấu Đài Loan

Mặc dù phải tập luyện dưới nhiệt độ trung bình 31 độ C, trời nắng và nóng nhưng các cầu thủ đã tập trung tối đa để hoàn thành thật nhanh các phần nội dung do ban huấn luyện đề ra.

Buổi tập kết thúc sau 60 phút, HLV Mai Đức Chung giành thêm 10 phút nhắc nhở các học trò về sự tập trung, tuân thủ đấu pháp trong thi đấu và động viên toàn đội tiếp tục cố gắng, duy trì ăn uống tập luyện để đảm bảo sức khỏe cũng như sự chuẩn bị tốt nhất.

Diệp Chi