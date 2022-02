Tuyển nữ Việt Nam dự World Cup: Những người đi sau, về trước

Điều này là khác xa so với tuyển nam Việt Nam, bởi dù cũng thua trước những đối thủ mạnh ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng những động viên về vật chất thì liên tục “nổ” khiến nhiều người phải ngậm ngùi cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nhưng việc thua thiệt với những đồng nghiệp nam vẫn là “chuyện thường ngày ở huyện” đối với các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam bao năm qua nên chẳng cần phải kể lại.

Tuy nhiên chắc chắn một điều, tuyển nữ Việt Nam vẫn luôn đi sau nhưng về trươc các đồng nghiệp nam về sự ổn định thành tích, và mới nhất là hiện thực hoá giấc mơ World Cup cho bóng đá nước nhà để đáng nhận lời cảm ơn từ người hâm mộ một lần nữa.

Video Việt Nam 2-1 Đài Loan (Trung Quốc) (Nguồn FPT Play)

Mai Anh