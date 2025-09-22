Tuyên dương nam sinh cứu bạn thoát khỏi vụ thảm án ở Đắk Lắk

Sáng 22/9, sau lễ chào cờ đầu tuần, UBND phường Thành Nhất phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng nam sinh cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại địa phương.

Nam sinh được tuyên dương là em Thạch Chí Khang (học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn). Dù nhỏ tuổi nhưng Khang đã hành động nhanh trí mở cửa cho bạn là Trần Tấn P. (SN 2012) chạy vào nhà lánh nạn, đồng thời kiên quyết không mở cửa dù bị đối tượng truy sát đe dọa. Nhờ sự bình tĩnh và quả cảm ấy, Trần Tấn P. đã thoát nạn trong tình huống nguy hiểm cận kề.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm vui, tự hào và đánh giá cao hành động của em Khang. Ông khẳng định việc làm này thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm và dũng cảm của thiếu nhi, xứng đáng là tấm gương sáng để bạn bè noi theo.