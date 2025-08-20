Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp sự cố trước giải thế giới

Tuy nhiên, do chuyến từ sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) đi Phuket bị trễ, nên phải tới chiều tối 20/8 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới có mặt đại bản doanh tại Phuket. Tính tổng thời gian cả di chuyển và chờ đợi, Thanh Thúy cùng các đồng đội mất khoảng 12 tiếng đồng hồ.

Theo lịch trình, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi từ sân bay Nội Bài sang Bangkok, tiếp tục nối chuyến tới Phuket - nơi diễn ra giải vô địch thế giới 2025.

Sự cố này ít nhiều khiến BHL và các VĐV mệt mỏi. Dù vậy, tất cả phải vượt qua để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải thế giới sắp khởi tranh.

Theo kế hoạch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có ít nhất 2 buổi tập trước trận ra quân đấu với Ba Lan, vào ngày 23/8. Gặp đối thủ rất mạnh đang đứng thứ 3 trên BXH thế giới, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là học hỏi, cọ xát, thi đấu hết sức.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường cho biết, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu thành tích ở lần đầu tham dự đấu trường thế giới. Đội xem giải đấu tại Thái Lan lần này là cơ hội để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 cuối năm nay với mục tiêu HCV.