Tuyên bố 'sốc' của tướng quân đội Mỹ về Trung Quốc

Hôm 24/6, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John C. Aquilino nhận định tuyên bố của Bắc Kinh về mối quan hệ đối tác "không giới hạn" với Nga làm gia tăng cảm giác khẩn cấp đối với Lầu Năm Góc về những nỗ lực chuẩn bị để ngăn chặn vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Trung Quốc nhằm vào đảo Guam.

“Nếu như hai quốc gia này thực sự thể hiện và thi hành chính sách không giới hạn, tôi cho rằng điều đó có nghĩa chúng ta đang ở trong thời điểm và vị trí cực kỳ nguy hiểm trong lịch sử nhân loại, nếu như chuyện này biến thành sự thật”, ông Aquilino nói trong cuộc thảo luận do viện nghiên cứu Foundation for Defence of Democracie ở Washington tổ chức.

Chính phủ Trung Quốc đưa ra tuyên bố tăng cường quan hệ đối tác với Nga tới mức “không giới hạn” và “không có lĩnh vực cấm” trước 3 tuần Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2.

Việc Trung Quốc cho tới nay chưa đưa ra lời chỉ trích về hành động quân sự của Nga ở Ukraine cũng khiến quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ - Trung vốn liên tiếp rơi vào vòng xoáy căng thẳng do bất đồng quan điểm trên nhiều lĩnh vực như những nỗ lực của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc thúc đẩy quan hệ với Đài Loan.