Tuyên bố chung Việt Nam và Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng

Ngày 26/10, Bộ Công Thương phát đi thông tin cho biết Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) đã thống nhất về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương, tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng xuất khẩu của nhau.

Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa hai nước, bao gồm Hiệp định Thương mại song phương Hoa Kỳ - Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001.

Các điều khoản chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ bao gồm:

- Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ.