Tuyên bố chung Việt Nam - Pháp

Việt Nam và Pháp tái khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế.

Việt Nam và Pháp nhắc lại vai trò thiết yếu của chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên Hợp Quốc giữ vị trí trung tâm; đồng thời tái khẳng định sự cam kết của hai nước với Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cũng như các quyền tự do cơ bản, những yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Hai nước cam kết tăng cường phối hợp, tham vấn tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế trong đó có Liên Hợp Quốc và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Việt Nam và Pháp tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, cũng như cam kết đối với việc tôn trọng đầy đủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Hai nước nhấn mạnh Công ước thiết lập khuôn khổ pháp lý cho tất cả hoạt động liên quan đến biển và đại dương, đồng thời mang tầm quan trọng chiến lược khi đóng vai trò là nền tảng cho hoạt động và hợp tác về đại dương ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Do đó, việc bảo vệ tính toàn vẹn của Công ước là điều cần thiết. Việt Nam và Pháp tái khẳng định cam kết ủng hộ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp giữa các quốc gia và kiên quyết phản đối mọi đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không không bị cản trở, cũng như quyền đi lại vô hại trên Biển Đông và trên thế giới. Hai nước kêu gọi các nước trong khu vực thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực nhằm sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC) thật sự hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã trình bày những nỗ lực của Pháp nhằm sớm đạt được ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện tại Ukraine. Hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả quốc gia.

Việt Nam và Pháp một lần nữa thể hiện mong muốn thiết lập được hòa bình và ổn định an ninh tại Trung Đông. Hai nước kêu gọi và cam kết hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza, với điều kiện tiên quyết là đạt được một lệnh ngừng bắn bền vững. Việt Nam và Pháp tái khẳng định cam kết ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, vì đây là giải pháp duy nhất đáp ứng được nguyện vọng chính đáng về hòa bình và an ninh của cả người dân Palestine và Israel.

Việt Nam và Pháp tái khẳng định mong muốn tăng cường độc lập, tự chủ và sự phát triển của mỗi nước, đặc biệt thông qua việc: