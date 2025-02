Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

4. Hai Thủ tướng cũng đã điểm lại những thành tựu quan trọng đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược hiện tại, trên tất cả các trụ cột bao gồm hợp tác chính trị, quốc phòng - an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế và hợp tác đa phương. Hai bên nhất trí mục tiêu của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là nhằm củng cố khuôn khổ cho hợp tác sẵn có giữa Việt Nam và New Zealand, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong nước và trên toàn cầu.

2. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975 và quan hệ Đối tác Chiến lược từ năm 2020, Việt Nam và New Zealand đã chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực ổn định và thịnh vượng. Mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, với sự gắn bó và hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand không ngừng được củng cố, cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ tiểu vùng, khu vực và đa phương.

6. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN và tái khẳng định vai trò nòng cốt của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình - một cấu trúc mở, minh bạch, toàn diện và dựa trên luật lệ, được xây dựng dựa trên các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, bảo vệ chủ quyền và lợi ích của tất cả các quốc gia.



7. Hai bên tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ ASEAN - New Zealand nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại giữa ASEAN và New Zealand. Hai bên mong muốn đánh dấu cột mốc quan trọng này tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm quan hệ ASEAN - New Zealand và các sự kiện liên quan vào tháng 10 năm 2025. New Zealand hoan nghênh Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN - New Zealand. Việt Nam hoan nghênh ý định của New Zealand về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với ASEAN vào năm 2025.

8. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và tăng cường hợp tác ngoại giao kênh 2 thông qua thúc đẩy trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược giữa các viện nghiên cứu hai nước.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

II. Làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác biển

9. Trong những năm gần đây, hai bên đã thắt chặt hợp tác quốc phòng thông qua các chuyến thăm quốc phòng cấp cao, đối thoại chiến lược, giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trao đổi thông tin, hợp tác hải quân và tăng cường hợp tác tại Diễn đàn Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Trên cơ sở Kế hoạch hợp tác quốc phòng đã được hai bên thống nhất gần đây, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại thông qua các cơ chế hiện có, đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với quan hệ Việt Nam - New Zealand cũng như năng lực, nhu cầu và lợi ích của mỗi nước.

10. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin và gia tăng hợp tác trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, chính phủ điện tử, đóng góp chung cho Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, khoa học và kỹ thuật, chống khủng bố, buôn bán ma túy, rửa tiền và buôn người. Hai bên nhất trí xem xét khả năng đàm phán và ký kết các hiệp định song phương trong lĩnh vực này phù hợp với thực tiễn của mỗi bên.



11. Hai bên hoan nghênh việc tổ chức Đối thoại biển lần thứ nhất, đánh dấu sự khởi đầu cho đối thoại thường xuyên về cách tiếp cận giải quyết các thách thức hàng hải và tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác hàng hải dân sự thông qua chia sẻ tri thức, nâng cao năng lực và đào tạo. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thực hiện các chương trình hợp tác hàng hải khác.