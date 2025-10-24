Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Bulgaria

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria vào năm 2025, nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22/10 đến ngày 24/10/2025.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 đến nay, Việt Nam và Bulgaria đã xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Quan hệ Việt Nam - Bulgaria có nền tảng vững chắc là sự tương đồng về lợi ích, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các nguyên tắc chung đã được thống nhất trong Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên với Việt Nam, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia và hệ thống chính trị của mỗi nước; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; tôn trọng và đảm bảo lợi ích của nhau; cam kết thúc đẩy thương mại tự do toàn cầu, thúc đẩy luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương; cũng như thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong 75 năm qua, với tiềm năng hợp tác rộng mở và niềm tin vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”.

Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria nhằm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương, tăng cường và củng cố các cơ chế hợp tác song phương hiện có, cũng như thúc đẩy hình thành các cơ chế mới nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực và trên thế giới, tập trung vào các lĩnh vực sau:

I. Tăng cường hợp tác chính trị và ngoại giao

1. Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại chính trị và trao đổi đoàn trên tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao và nghiên cứu, thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa các bộ, ngành và địa phương của hai bên.

2. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc trên tất cả các kênh giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan trung ương và địa phương Việt Nam với các cơ quan trung ương và địa phương của Bulgaria nhằm củng cố hợp tác chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên xác định tham vấn chính trị là cơ chế chủ yếu nhằm rà soát và cập nhật các hoạt động hợp tác.

3. Hai bên mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương và đa phương, đặc biệt là giữa các lãnh đạo, các uỷ ban chuyên môn và các nhóm nghị sĩ hữu nghị hai bên, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác mới của hai nước.

4. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thoả thuận hợp tác song phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ký mới và nâng cấp các văn kiện, thỏa thuận chung giữa hai nước và giữa các cơ quan chức năng hai bên, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

5. Hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại giữa hai Bộ Ngoại giao và bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm tham vấn lập trường tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN-EU và ASEM.

II. Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh

6. Hai bên bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi các đoàn đại biểu ở các cấp để tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng, tình báo quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và an ninh phi truyền thống.