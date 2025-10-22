Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 - 22/10/2025. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ đối tác chiến lược.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan được xây dựng trên nền tảng 52 năm hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, với mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước. Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao song phương trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, chính quyền địa phương của Việt Nam và chính quyền Phần Lan, nhằm củng cố hợp tác chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn chiến lược thường niên về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như rà soát, cập nhật các hoạt động hợp tác trong quan hệ song phương, bao gồm các hoạt động thảo luận song phương trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức khu vực và quốc tế, khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng đầy đủ và tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.