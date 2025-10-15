Tuyển Anh đoạt vé World Cup 2026: 'Bầy sư tử' của Thomas Tuchel

Tấm vé hoàn hảo

Một buổi tối lạnh ở Riga, ánh đèn trắng phủ lên gương mặt nghiêm nghị của Thomas Tuchel khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số 5-0 trước Latvia không chỉ là một cơn mưa bàn thắng; đó là thông điệp, một bản tuyên ngôn bằng bóng đá.

Tuyển Anh, sau nhiều năm sống giữa ảo tưởng và nỗi ám ảnh thất bại, trở thành đội châu Âu đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Cùng với Tây Ban Nha, họ vẫn chưa thủng lưới bàn nào trong suốt chiến dịch vòng loại.

Anh sớm giành vé World Cup 2026. Ảnh: EFE

Ở đường biên, Thomas Tuchel mỉm cười chừng mực, giống như sau mỗi bàn thắng mà các học trò thực hiện (Anthony Gordon 26’, Harry Kane 44’, 45’+4, Tonisevs 58’/phản lưới, Eberechi Eze 86’).

Chiến lược gia người Đức bắt tay các trợ lý, đôi mắt như vẫn đang phân tích điều gì đó. Sau 6 trận vòng loại, 6 chiến thắng, không bàn lọt lưới – những con số biết nói phản chiếu một công trình đang được xây dựng từng viên gạch.