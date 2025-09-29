Tuyên án tài xế xe tải cán 2 lần qua người đi xe máy trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

Ngày 29-9, sau một thời gian dài tạm dừng, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đồng Nai tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tân (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Lời khai của người làm ﻿﻿chứng

Tại toà, đại diện VKS công bố cáo trạng: Trưa ngày 28-8-2024, Tân lái ô tô tải loại 15 tấn chở Nguyễn Văn Được là phụ xe đi trên Quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (cũ) về Đồng Nai. Lúc này trời đang mưa, Tân bật xi nhan bên phải rẽ vào cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Tô Hoàng Dũng (39 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh Dũng ngã xuống, bị bánh xe trước bên phải xe ô tô cán qua người. Tài xế Tân dừng ô tô lại nhưng không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm xe. Nghi ô tô bị sập cống nên Tân lái xe đi tiếp vào khu vực cây xăng khiến bánh sau ô tô cán thêm lần nữa vào người anh Dũng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.