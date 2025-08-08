Tuyên án phúc thẩm vụ 'núp bóng' Công ty Luật TNHH Pháp Việt đòi nợ thuê

Ngày 8-8, sau nhiều ngày xét xử tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ cưỡng đoạt tài sản hơn 100 bị cáo trong vụ núp bóng Công ty luật TNHH Pháp Việt để đòi nợ thuê.

HĐXX xác định đây là vụ án có tổ chức, trong đó Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng – 2 cựu phó giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức thực hiện tội phạm.

Châu và Hùng thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên, phân công trưởng nhóm, trưởng phòng và chỉ đạo thu hồi nợ bất chấp, nhằm thu lợi nhuận cao nhất.