Tuyên án 13 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán 1,6 triệu cuốn sách giả

Phạm Ngọc Quang chịu trách nhiệm chính trong việc in sách giả, nhận thù lao từ Luật 270.000 đồng/ram giấy in 4 màu và 160.000 đồng/ram giấy in 2 màu (khổ 60x84cm). Quang thuê Phan Xuân Năng điều hành in ấn (lương 15 triệu đồng/tháng), Trần Huy Cường làm bản kẽm in sách (lương 8 triệu đồng/tháng).

Phan Xuân Năng còn liên hệ mua giúp Luật khoảng 600.000 tem sách giả với giá 60 triệu đồng để dán lên sách, nhận tiền công 3 triệu đồng.

Trong khâu tiêu thụ, Phạm Thạch Kim Điền thuê Phạm Đức Hậu quản lý đặt, nhận và phân phối sách giả (lương 8 triệu đồng/tháng), thuê Nguyễn Văn Tiến lái xe giao hàng (Mercedes Sprinter BKS 51B-052.42) với giá cước 400.000 đồng/chuyến dưới 10km và 20.000 đồng/km cho các chuyến xa hơn.

Điền sau đó bán sách giả cho Lê Duy Quang (trú Đà Nẵng) qua 9 đơn hàng, gần 20.000 cuốn với giá hơn 270 triệu đồng. Quang thuê Lê Minh Trí kiểm đếm, vận chuyển, bán hàng (lương 7 triệu đồng/tháng), đồng thời mua thêm 416 cuốn từ Trần Ngọc Tấn (trú Đồng Nai).