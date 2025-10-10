Turki Al-Sheikh - người tiết lộ thông tin chấn động về MU có giá trị tài sản bao nhiêu?

Tỷ phú người Saudi Arabia Turki Al-Sheikh đã gây xôn xao dư luận vào đêm qua (9-10, giờ quốc tế) sau khi đưa ra tuyên bố có một nhà đầu tư muốn mua lại Manchester United từ nhà Glazer và tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe.

Tỉ phú người Saudi Arabia Turki Al-Sheikh có giá trị tài sản ròng khá khiêm tốn so với đồng sở hữu hiện tại của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer. Manchester United hiện đang trong giai đoạn mà nhà Glazer có thể bán toàn bộ cổ phần của họ trong CLB sau khi một điều khoản vừa được kích hoạt.

Điều khoản này là thông lệ phổ biến trong giới kinh doanh vì nó giúp ngăn chặn việc các cổ đông đa số bị chi phối bởi ý chí của các cổ đông thiểu số. Theo đó, cổ đông lớn nhất của MU là nhà Glazer có toàn quyền bán cổ phần của mình mà không cần sự đồng ý của các cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, hiện tại nhà Glazer vẫn chưa lên tiếng về tin đồn bán MU.

Trước đó, vào đêm qua 9-10, trong một dòng tweet gây bất ngờ trên mạng xã hội X, doanh nhân người Saudi Arabia Al-Sheikh cho rằng Manchester United có thể sớm được sở hữu bởi các nhà đầu tư mới. "Tin tốt nhất tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thỏa thuận bán cho một nhà đầu tư mới. Tôi hy vọng ông ấy sẽ giỏi hơn những chủ sở hữu trước", Turki Al-Sheik viết trên X.