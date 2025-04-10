Tưởng trúng lớn, hóa ra “sập bẫy” vé cào online

Chiếc vé may mắn… hay chiếc bẫy?
Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những buổi livestream, nơi các "nhà cái" cầm từng tập thẻ cào không rõ nguồn gốc, vừa xóc nhạc xập xình, vừa hứa hẹn "trúng thưởng lớn, trả thưởng ngay".
Người xem chỉ cần để lại số điện thoại, tài khoản hoặc chuyển khoản vài chục đến vài trăm nghìn đồng là có thể tham gia.
Điểm chung dễ nhận thấy, gần như ai cũng "trúng thưởng". Các trang này liên tục công bố giải thưởng từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng, tạo cảm giác cơ hội đổi đời chỉ cách nhau một cú click. Nhưng thực tế, sau khi chuyển tiền, "phần thưởng" liệu có tồn tại.
Trong vai người quan tâm, PV Người Đưa Tin chỉ mất vài giây gõ từ khóa như "xổ số online", "vé số may mắn" trên Facebook, TikTok… lập tức hàng loạt trang và hội nhóm xuất hiện công khai, livestream liên tục, thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt xem.
Khi để lại bình luận hoặc tin nhắn, "nhân viên hỗ trợ" ngay lập tức mời chào mua vé theo "combo": 299.000 đồng cho 50 vé; 399.000 đồng cho 100 vé; gói "VIP" từ 1 triệu đồng trở lên để "tăng cơ hội trúng giải đặc biệt".
Toàn bộ giao dịch đều qua tài khoản cá nhân, không hóa đơn, không địa chỉ rõ ràng. Đây chính là chiếc bẫy khiến nhiều người tin tưởng rồi mất tiền chỉ trong tích tắc.
Trường hợp chị N.T.B.C. (ngụ phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) là minh chứng điển hình. Ban đầu, chị theo chị C., chị nạp 99.000 đồng mua một số vé cào trực tuyến trên trang Facebook "Thần Tài Kim Bảo".
Sau khi "trúng thưởng", đối tượng lừa đảo tiếp tục tư vấn chị C. mua các vé cào giá trị cao hơn. Khi chuyển tiền, đối tượng báo sai cú pháp và yêu cầu gửi lại nhiều lần. Chỉ sau 5 lần thao tác, chị C. bị chiếm đoạt 29 triệu đồng.
Tưởng rằng số tiền bị "treo" trên mạng, chị C. được hướng dẫn truy cập vào một trang Facebook và giới thiệu cách lấy lại tiền và đóng phí để được tư vấn. Thực hiện chuyển tiền nhưng chị lại được thông báo sai cú pháp và yêu cầu gửi lại.
Sau khi thực hiện 6 lần chuyển tiền theo hướng dẫn, chị C. tiếp tục bị lừa thêm 160 triệu đồng. Tổng cộng, từ số tiền ban đầu chỉ 99.000 đồng, chị C. đã mất 189 triệu đồng.
Từ những "combo" chỉ vài trăm nghìn, nhiều người nghĩ rủi ro không lớn. Nhưng khi đã sa bẫy, số tiền mất đi tăng nhanh, biến nạn nhân từ "thử vận may" thành "con mồi" tay trắng chỉ trong vài ngày.
Đừng để lòng tham trở thành cái bẫy
Theo ghi nhận, phần lớn các livestream "bán vé số cào" đều gắn mác trúng thưởng ngay lập tức.
"Người chơi tưởng rằng may mắn mỉm cười, nhưng sau đó lại bị chặn tài khoản hoặc từ chối trả thưởng. Đây là thủ đoạn đánh thẳng vào tâm lý ham lợi nhỏ, trong khi số tiền mất đi thì ngày càng lớn".
Các đối tượng thường dựng cảnh người chơi trước "vừa nhận thưởng", thuê bình luận ảo để tạo cảm giác tin cậy, thậm chí lồng ghép cả "quà tặng kèm mua hàng online". Một khi nạn nhân sa bẫy, chúng không chỉ chiếm đoạt tiền mà còn thu thập thông tin cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo nhiều lần sau đó.
Một đoạn chat của một nạn nhân bị lừa trước đó.
Theo đó, yếu tố khiến "xổ số cào online" lan rộng nằm ở tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng. Người chơi nghĩ rằng "chỉ mất vài chục nghìn, thử cũng chẳng sao" nhưng cái bẫy được giăng ra khéo léo, khiến họ liên tục "nạp thêm" mà không kịp dừng lại.
Ngoài ra, không ít người chủ quan cho rằng chỉ "chơi thử" trên mạng xã hội thì sẽ không ảnh hưởng lớn. Nhưng trên thực tế, toàn bộ giao dịch đều qua tài khoản ngân hàng và chỉ một lần chuyển tiền, thông tin cá nhân đã nằm gọn trong tay kẻ gian.
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, gần đây trên Facebook, TikTok, YouTube xuất hiện nhiều livestream mạo danh chương trình "xổ số cào trúng thưởng" để lừa đảo. Các tài khoản này thường là ảo, liên tục thay tên đổi dạng, xóa video, chặn bình luận tố cáo để tránh bị phát hiện.
Thủ đoạn phổ biến, dàn dựng cảnh "trúng thưởng liên tiếp", tạo bình luận giả, kêu gọi người xem mua vé hoặc đóng phí nhận thưởng. Khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp thêm với lý do "trúng giải lớn" hoặc "đóng thuế, phí".
Thậm chí, chúng còn yêu cầu cung cấp căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… đẩy nạn nhân vào nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, vay tín dụng đen hoặc bị mạo danh lừa đảo tiếp.
Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào hình thức "xổ số cào online" không được cấp phép, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các livestream, fanpage không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.
Đoàn Vũ