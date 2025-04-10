Tưởng trúng lớn, hóa ra “sập bẫy” vé cào online

Chiếc vé may mắn… hay chiếc bẫy?

Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những buổi livestream, nơi các "nhà cái" cầm từng tập thẻ cào không rõ nguồn gốc, vừa xóc nhạc xập xình, vừa hứa hẹn "trúng thưởng lớn, trả thưởng ngay".

Người xem chỉ cần để lại số điện thoại, tài khoản hoặc chuyển khoản vài chục đến vài trăm nghìn đồng là có thể tham gia.

Điểm chung dễ nhận thấy, gần như ai cũng "trúng thưởng". Các trang này liên tục công bố giải thưởng từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng, tạo cảm giác cơ hội đổi đời chỉ cách nhau một cú click. Nhưng thực tế, sau khi chuyển tiền, "phần thưởng" liệu có tồn tại.

Một "nhà cái" đang livestream bán các combo vé cào.

Trong vai người quan tâm, PV Người Đưa Tin chỉ mất vài giây gõ từ khóa như "xổ số online", "vé số may mắn" trên Facebook, TikTok… lập tức hàng loạt trang và hội nhóm xuất hiện công khai, livestream liên tục, thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt xem.