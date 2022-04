Tương lai của HLV Rangnick ở Man Utd bị đe dọa

"HLV Rangnick sẽ không dẫn dắt Man Utd mùa tới. Tôi đã đọc một bài báo nào đó nói rằng họ đã tiến bộ. Tôi không thấy điều đó. Tôi không thấy sự hạnh phúc ở đó. Tôi nghe thấy rất nhiều điều không tốt về Man Utd. Điều này chưa từng xảy ra trước đây và đó là nỗi lo của tôi.

Với những gì đang diễn ra, trong bối cảnh Man Utd có thể không lọt vào top 4, tôi sẽ rất sốc nếu ông ấy (Rangnick) được đưa lên thượng tầng. Tôi biết đó là một phần của thỏa thuận, nhưng tôi không nghĩ điều đó là đúng đắn. Tôi nghĩ Man Utd cần phải khắc phục sớm vấn đề này trước khi quá muộn.

Còn rất nhiều việc phải làm chứ không phải chờ đến mùa giải tiếp theo và đưa vào một HLV mới. Họ cách xa hàng triệu dặm so với các đội khác và mọi thứ phải thay đổi rất nhanh", Merson đánh giá.

Man Utd đã phỏng vấn HLV Erik Ten Hag của Ajax Amsterdam, một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho ghế "thuyền trưởng" CLB mùa tới.

Đội chủ sân Old Trafford cũng nhắm tới Mauricio Pochettino - chiến lược gia từng được Sir Alex Ferguson đích thân thuyết phục để mời về dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, chưa thể biết đây là những HLV do Rangnick cố vấn, hay là ý tưởng của ban lãnh đạo Man Utd.