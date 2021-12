TƯƠNG LAI CHỜ ĐÓN THẾ GIỚI TRONG NĂM COVID-19 THỨ 3 

Bà Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó Covid-19 của WHO, cho rằng Covid-19 có thể kết thúc trong năm 2022. Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 20/12 cũng tuyên bố "2022 phải là năm thế giới chấm dứt đại dịch".

"Chúng ta sẽ phải xem xét lại những giả định mà chúng ta từng đưa ra trước đó đối với đại dịch này. Nhiều người cho rằng Covid-19 sẽ giống dịch cúm và 2 năm nữa chúng ta sẽ thoát khỏi nó. Nhưng chúng ta còn lâu mới kết thúc đại dịch này, điều chúng ta chưa dự đoán được là nó sẽ bùng phát như thế nào trong vài ngày đến vài tuần hay nhiều tháng tới. Chúng ta không biết điều đó", ông Osterholm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về Bệnh Truyền nhiễm thuộc Đại học Minnesota, cho biết:

CÁC KỊCH BẢN COVID-19 TRONG TƯƠNG LAI

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại New York, Mỹ ngày 19/12 (Ảnh: Bloomberg).

Sau những nghiên cứu ban đầu, các nhà khoa học đang tự hỏi: Liệu Omicron có thể đạt đến khả năng lây nhiễm tới mức nào? Không dễ để tìm ra câu trả lời, nhưng các nhà khoa học đã đưa ra 3 kịch bản về tương lai của Covid-19 - đại dịch cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 5,4 triệu người và khiến hơn 283 triệu người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Kịch bản đầu tiên: Covid-19 sẽ trở thành bệnh theo mùa

Các loại virus chỉ có một "mục tiêu" chính là tồn tại. Phần lớn các nhà khoa học đồng tình rằng, cách tốt nhất để SARS-CoV-2 tồn tại lâu dài là trở thành mầm bệnh đặc hữu, tương tự như cách cúm hoặc các loại virus corona khác đã phát triển.

Nếu virus này gây tỷ lệ tử vong cao hơn, nó có thể gặp bất lợi, vì vật chủ cần phải sống sót để virus có thể tiếp tục lây nhiễm cho người khác. Một khi virus đã "thuần thục" về khả năng lây nhiễm, các biến chủng trong tương lai có thể không cần phải biến đổi nhiều về cách thức hoạt động.

"Virus dường như không thể làm gì tồi tệ hơn so với những gì chúng ta đang đối phó", Vaughn Cooper, Giám đốc Trung tâm Sinh học và Y học Tiến hóa thuộc Đại học Pittsburgh, nhận định.

"Liệu chúng ta có phải chơi trò đập chuột (tình huống có nhiều vấn đề nảy sinh nối tiếp nhau) với SARS-CoV-2 mãi không? Không. Nó sẽ trở thành một loại bệnh đặc hữu theo mùa. Điều đó sẽ xảy ra trong thập niên này, có thể trước cuối thập niên này", chuyên gia Cooper nhận định.

Mặc dù dự đoán sẽ có thời điểm dịch bùng phát mạnh hơn so với thời điểm khác, nhưng chuyên gia Cooper cho rằng vaccine sẽ tiếp tục là "vũ khí" giúp ngăn chặn nguy cơ bệnh nặng. Kháng thể nhờ vaccine không phải là hình thức bảo vệ duy nhất của cơ thể người. Các tế bào bạch cầu, thường được gọi là tế bào T và tế bào B, cũng có khả năng "ghi nhớ" những kẻ tấn công trong khoảng thời gian dài hơn so với kháng thể.

"Tôi có thể tự tin khẳng định, 3 liều vaccine hiện tại đủ để tạo ra sự đa dạng về phản ứng miễn dịch tế bào, từ đó giúp bảo vệ cơ thể trước virus trong vài năm. Tôi đặt cược vào điều đó. Tôi có thể bị nhiễm virus, nhưng virus sẽ không khiến bệnh của tôi trở nặng vì tế bào T và tế bào B đã từng đối mặt với thứ tương tự trước đây", chuyên gia Cooper cho biết thêm.

Mặc dù Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn, nhưng tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 ở thời điểm hiện tại thấp hơn nhiều so với năm ngoái khi thế giới đối mặt với biến chủng Alpha. Tỷ lệ các ca bệnh nặng do Omicron thấp hơn đáng kể so với các chủng trước đây của SARS-CoV-2.