Tương lai bất định của Jackson khi chi tiết hợp đồng với Bayern Munich được hé lộ

Nicolas Jackson đã rời Chelsea để gia nhập Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn một mùa giải vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng việc tiền đạo này chuyển đến Đức dài hạn có thể không đơn giản như suy nghĩ ban đầu, khi chi tiết hợp đồng với Bayern Munich được hé lộ.

Nicolas Jackson sẽ trở lại Chelsea vào cuối mùa giải vì Bayern Munich không có kế hoạch ký hợp đồng chính thức với anh. Đó là thông tin được chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoenes, tiết lộ sau khi ông tiết lộ chi tiết hợp đồng với Bayern Munich của Jackson dưới dạng cho mượn trong một mùa giải từ Chelsea.

Vụ chuyển nhượng của Jackson đến Bayern chỉ thành công vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau khi tiền đạo này và người đại diện của anh can thiệp. Ban đầu, Chelsea tỏ ra e ngại và yêu cầu tuyển thủ Senegal trở lại London sau chấn thương gân kheo của Liam Delap.