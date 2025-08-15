Tưởng cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM qua đời vì tuổi cao, camera hé lộ sự thật

Ngày 15/8, Công an phường Tân Uyên, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến một cụ bà 80 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, gia đình phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế xếp gần ti vi. Ban đầu, người thân nghĩ rằng cụ mất do tuổi cao, nhưng sau khi trích xuất camera an ninh, cả gia đình hoảng hốt phát hiện cụ đã bị một người đàn ông đột nhập, sát hại.

Cảnh camera ghi lại có người đàn ông đột nhập vào nhà

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, khoảng 19h30 ngày 14/8, một người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác và quần lửng đã lẻn vào nhà.

Khi thấy cụ bà đang nằm trên ghế xếp xem ti vi, người này bất ngờ tấn công cho đến khi cụ tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người này đã lao vào ám sát cụ bà

Theo người thân của nạn nhân, nguyên nhân gây án vẫn chưa được làm rõ, vì bước đầu chưa phát hiện bất kỳ tài sản nào trong nhà bị mất.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc  

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ gây án và truy bắt hung thủ.

Theo vov.vn
