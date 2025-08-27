Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tích kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng

Ngày 27/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường).

Trước đó, khoảng 20h51 tối 26/8, một thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để cướp trang sức.