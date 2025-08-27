Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tích kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng

Hồ Giáp| 27/08/2025 11:50

Công an Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài cướp tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành.

Ngày 27/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường).

Trước đó, khoảng 20h51 tối 26/8, một thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để cướp trang sức.

W-z6947918030181_c9b457177214701b19a893acf495c7aa.jpg
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc.

Đáng chú ý, trước khi gây án, đối tượng đi từ phía sau, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu nam bảo vệ ngồi trước cửa hàng, khiến người này không kịp phản kháng.

Sau đó, nghi phạm xông vào bên trong gom nhiều món trang sức bỏ vào balo.

W-z6948110557129_4e0665d282303dcbc1384d30afdc4d00.jpg
Cảnh sát phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường.

Khi một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường, tên cướp liều lĩnh đẩy bật khóa, ôm túi trang sức thoát ra ngoài và tẩu thoát.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tuong-cong-an-thong-tin-bat-ngo-ve-quoc-tich-ke-cuop-tiem-vang-pnj-tai-da-nang-2436652.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tuong-cong-an-thong-tin-bat-ngo-ve-quoc-tich-ke-cuop-tiem-vang-pnj-tai-da-nang-2436652.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tích kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO