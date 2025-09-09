Tưởng chồng tâm lý cho đi du lịch, vợ đau đớn khi trở về nhà

Tháng trước, tôi than vãn với chồng rằng muốn đi chơi đâu đó cùng hội bạn thân để khuây khỏa sau bao năm ở nhà làm nội trợ. Bất ngờ thay, anh đồng ý.

Tôi hơi ngạc nhiên, vì trước giờ anh vốn không thích tôi giao du với nhóm bạn ấy. Lúc nào anh cũng “ca điệp khúc”: “Phụ nữ các em nhiều chuyện lắm, đi đâu cũng buôn dưa lê, nói xấu chồng. Anh không thích em tụ tập với họ”.

Có lần tôi chỉ muốn đi cà phê cùng bạn bè, anh cũng cản. Ban đầu tôi không hài lòng nhưng nghĩ anh vốn gia trưởng nên đành bỏ qua. Mẹ tôi từng dặn: “Chồng con làm giám đốc, kiếm ra tiền, lo cho gia đình chu đáo thì có khó tính chút cũng không sao. Con không thiếu thốn gì, chỉ bị cấm mỗi chuyện tụ tập bạn bè thì nhịn đi”.

Vậy nên, lần này khi anh đồng ý cho tôi đi du lịch dài ngày, tôi thật sự bất ngờ. Anh còn bảo sẽ thay tôi chăm con để tôi yên tâm tận hưởng chuyến đi. Nghe thế, tôi hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng sau nhiều lần góp ý, anh đã thay đổi vì tôi.