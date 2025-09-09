Tượng 'cha đẻ' Bitcoin giá gần 3 tỷ đồng xuất hiện tại Việt Nam

Ngày 9/9, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) chính thức khánh thành Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới và ra mắt Blockchain Gallery.

Satoshi Nakamoto là bí danh của một người hoặc một nhóm người đã tạo ra Bitcoin và công nghệ blockchain. Danh tính thật sự của "cha đẻ" Bitcoin vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới công nghệ hiện đại.

Vào năm 2008, Satoshi công bố một bản "sách trắng" (white paper) giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của một loại tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung.