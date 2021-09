Tướng an ninh Nga và tư lệnh tình báo Hoa Kỳ bất ngờ đến Ấn Độ

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, chuyến thăm của ông Patrushe theo lời mời của Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, là một phần của cuộc tham vấn cấp cao liên chính phủ Nga - Ấn Độ về Afghanistan.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Nguồn: Sputnik

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga dự kiến sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và Ngoại trưởng S. Jaishankar.

Được biết, những cuộc tham vấn giữa quan chức Nga và lãnh đạo cấp cao Ấn Độ là bước tiếp theo sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 24/8.

Trong khi đó, theo một diễn biến khác, ngày 8/9, báo The Indian Express dẫn các nguồn tin cho biết, Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) William J Burns cũng đã tới New Delhi ngày 7/9 để tiến hành tham vấn với các lãnh đạo hàng đầu của Ấn Độ, đặc biệt trong các cơ quan an ninh và chiến lược.

Giám đốc CIA William J Burns. Nguồn: Getty

Theo nguồn tin, ông William Burns đã gặp ông Doval và các quan chức cấp cao khác trong ngành an ninh và tình báo, thảo luận về tình hình đang diễn biến nhanh chóng ở Afghanistan.

Các quan chức của cả Ấn Độ và Hoa Kỳ hiện đều kín tiếng về chuyến thăm.