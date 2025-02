Tuổi Tân Mùi 1991 đi xe màu nào cho hợp phong thuỷ, hút tài lộc?

Theo quan niệm của người Việt, khi sở hữu một chiếc ô tô hay xe máy có màu sắc hợp mệnh sẽ mang tới tài lộc, may mắn, bình an cho chủ nhân. Ngược lại, nếu chọn màu xe xung khắc dễ gây nên những bất trắc, hỏng hóc trên đường, còn chủ xe sinh tâm lý bồn chồn, bất an khi tham gia giao thông cũng như đi công việc, giao dịch.

Chính vì yếu tố đó, nhiều người cho rằng, ngoài mẫu mã, kiểu dáng, thương hiệu và giá tiền thì màu ngoại thất của xe chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi quyết định tậu một chiếc xế hộp.

Thông thường, chủ nhân tuỳ theo tuổi và bản mệnh của mình (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) sẽ lựa chọn chiếc xe có màu sắc đúng mệnh hoặc chọn các hành mệnh tương sinh, đồng thời hạn chế chọn những màu xe có hành mệnh tương khắc.